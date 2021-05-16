Автопортрети з очима тварин: неймовірна фотосесія від угорської художниці

Щоб показати наскільки прекрасні та унікальні тварини, угорська художниця робить неймовірні фотографії. На цю фотосесію її надихнуло селфі з власною собакою, коли вона зрозуміла, що око її песика виглядає точно так само, як і її власне.

Флора Борсі – молода талановита фотохудожниця з Угорщини. Вона потрапила в список Forbes "30 under 30". Роботи Флори брали участь у міжнародних виставках в Європі та США, зокрема, у Луврі, Франція, та були продані колекціонерам від Нової Зеландії до США.

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Щоб створити сюрреалістичні зображення, які тематично сфокусовані на особистості, відносинах, емоціях та мріях, Флора використовує витончені фотоманіпуляції. Їй відразу вдається вловити складну силу і крихкість людської психіки. Роботи Флори приголомшливі та змушують думати, відчувати й мріяти.

У своїй новій серії "Animeyed" художниця поєднала мистецтво автопортретів із заворожливою химерністю, яка перетворює кожне зображення на твір сюрреалізму. У цих роботах вона зобразила тварин, яких наклала на автопортрети, так що дві особи мають спільне око.

Одного разу я спробувала зробити селфі зі своєю собакою, і його очі були схожі на мої. Цей аматорський знімок став тригером для створення серії Animeyed. Я хотіла показати, що тварини унікальні і особливі, кожна дрібниця відрізняється, і ми чимось схожі на них,

– сказала Флора Bored Panda.



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi



Неймовірна фотосесія від угорської художниці Флори Борсі / Фото з сайту Flóra Borsi