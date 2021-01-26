Автопарки небесних міст: футуристичні ілюстрації від аргентинського художника Алехандро Бурдісіо

Аргентинський художник Алехандро Бурдісіо – людина неймовірного таланту і польоту фантазії. У своїх роботах він переосмислює ідею альтернативного всесвіту і змушує літати звичні всім вантажівки, пікапи, автобуси та навіть звичайні трамваї.

Джерело: Instagram Алехандро Бурдісіо

Алехандро Бурдісіо – аргентинський художник фантастичного жанру відомий в мережі під псевдонімом "Burda". Він працює в техніці комп'ютерного мистецтва і створює дивовижні світи дизельпанка.

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Дизельпанк – один з різновидів жанру фантастики. Його естетика будується навколо двигуна внутрішнього згоряння і бензину. Звідси і тяга Алехандро Бурдісіо до зображення ретроавтомобілів, бензинових самохідних апаратів та інших подібних технологій.

У своїх роботах художник відтворює оригінальні цифрові картини, змішуючи вінтаж і футуристичні елементи. Його автомобілі з минулих часів в польоті над фантастичними містами, виходять настільки яскравими і вражаючими, що в них хочеться жити.

Розваги 24 пропонують познайомитись із всесвітами Алехандро Бурдісіо.