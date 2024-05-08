Австралійське казино через збій системи роздавало мільйони готівкою
Джерело:Theregister
В одному з казино австралійського Сіднея стався технічний збій. Він призвів до виплати мільйонів готівкою протягом тижнів через гральні автомати, які використовуються гравцями для обміну квитанцій на виграші в ігрових автоматах.
Під час незалежного розслідування, виявилось, що казино багато років мало проблеми з відповідністю вимогам.
Дивіться також Жінка вперше в житті придбала лотерейний білет і виграла
Ба більше, з'ясувалося, що оператори казино не підходять для отримання ліцензії. Відомо, що гроші були видані автоматами ticket in, cash out, які гравці використовують для обміну квитанцій зі штрих-кодом на виграші в ігрових автоматах.
Але через збій автомати повертали один із квитків і дозволяли його використати його повторно – штрих-код, який він містив, не було позначено як оплачено. За ті тижні, коли машина працювала з дефектом, було роздано 3,2 мільйона австралійських доларів (2,05 мільйона доларів).
Раніше американка зі штату Мериленд зірвала джекпот у лотереї Powerball, довірившись пораді хлопця. Жінка дослухалася до поради і зірвала куш у розмірі 50 000 доларів. Жінка планує використати свій виграш на відпочинок з донькою, а також вона продовжує купувати лотерейні білети при нагоді.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
Напишіть свою королівську історію успіху разом зі слотокінг.
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)