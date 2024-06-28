В Австралії заборонили жувальні цукерки з грибами, бо люди скаржилися на галюцинації
Джерело:7NEWS Melbourne
Агентство зі стандартизації харчових продуктів Австралії та Нової Зеландії заборонило продаж популярних жувальних цукерок через численні скарги споживачів.
Річ у тім, що цукерки Uncle Frog's Mushroom Gummies мають у складі гриби.
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Кілька людей потрапили до лікарні
На початку червня в штаті Південна Австралія госпіталізували підлітка, який знепритомнів після того, як з'їв кілька жувальних цукерок. Потерпілому надали медичну допомогу.
А у штаті Новий Південний Уельс госпіталізували ще не менше п'яти осіб після того, як вони вжили цукерки зі смаками cordyceps і lion's mane і відчули ознаки отруєння.
Який вигляд мають цукерки: дивіться відео
Департамент охорони здоров'я Нового Південного Уельсу повідомив, що у людей, які з'їли жувальні цукерки, спостерігалися такі симптоми, як:
- судоми,
- галюцинації,
- занепокоєння,
- запаморочення,
- втрата свідомості,
- прискорений пульс,
- нудота,
- блювання.
Головний санітарний лікар штату доктор Керрі Чант заявила, що, ймовірно, жувальні цукерки містять якусь речовину, яка викликає "ознаки отруєння".
Як це прокоментувала компанія
Представник компанії-виробника Рохан Банділ заявив, що компанії шкода, що люди постраждали через вживання цукерок, але це не входило в наші плани.
Ми просто мали намір привезти продукт і продавати його на австралійському ринку, оскільки аналогічні продукти користуються величезним успіхом на світовому ринку,
– заявив він.
Банділ додав, що всі майбутні замовлення на жувальні цукерки скасовані, а команда "негайно припинила продажі та випустила повідомлення про відкликання" протягом години після того, як з ними зв'язалася влада.