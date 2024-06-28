В Австралії заборонили жувальні цукерки з грибами, бо люди скаржилися на галюцинації

Агентство зі стандартизації харчових продуктів Австралії та Нової Зеландії заборонило продаж популярних жувальних цукерок через численні скарги споживачів.

Річ у тім, що цукерки Uncle Frog's Mushroom Gummies мають у складі гриби.

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Кілька людей потрапили до лікарні

На початку червня в штаті Південна Австралія госпіталізували підлітка, який знепритомнів після того, як з'їв кілька жувальних цукерок. Потерпілому надали медичну допомогу.

А у штаті Новий Південний Уельс госпіталізували ще не менше п'яти осіб після того, як вони вжили цукерки зі смаками cordyceps і lion's mane і відчули ознаки отруєння.

Який вигляд мають цукерки: дивіться відео

Департамент охорони здоров'я Нового Південного Уельсу повідомив, що у людей, які з'їли жувальні цукерки, спостерігалися такі симптоми, як:

судоми,

галюцинації,

занепокоєння,

запаморочення,

втрата свідомості,

прискорений пульс,

нудота,

блювання.

Головний санітарний лікар штату доктор Керрі Чант заявила, що, ймовірно, жувальні цукерки містять якусь речовину, яка викликає "ознаки отруєння".

Як це прокоментувала компанія

Представник компанії-виробника Рохан Банділ заявив, що компанії шкода, що люди постраждали через вживання цукерок, але це не входило в наші плани.

Ми просто мали намір привезти продукт і продавати його на австралійському ринку, оскільки аналогічні продукти користуються величезним успіхом на світовому ринку,

– заявив він.

Банділ додав, що всі майбутні замовлення на жувальні цукерки скасовані, а команда "негайно припинила продажі та випустила повідомлення про відкликання" протягом години після того, як з ними зв'язалася влада.