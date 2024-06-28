Дело в том, что конфеты Uncle Frog's Mushroom Gummies имеют в составе грибы.

Смотрите также Ведущая в Нью-Йорке бесстыдно обнажает грудь в публичных местах, и это не просто смелое развлечение

Несколько человек попали в больницу

В начале июня в штате Южная Австралия госпитализировали подростка, который потерял сознание после того, как съел несколько жевательных конфет. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

А в штате Новый Южный Уэльс госпитализировали еще не менее пяти человек после того, как они употребили конфеты со вкусами cordyceps и lion's mane и почувствовали признаки отравления.

Как выглядят конфеты: смотрите видео

Департамент здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщил, что у людей, которые съели жевательные конфеты, наблюдались такие симптомы, как:

судороги,

галлюцинации,

беспокойство,

головокружение,

потеря сознания,

учащенный пульс,

тошнота,

рвота.

Главный санитарный врач штата доктор Кэрри Чант заявила, что, вероятно, жевательные конфеты содержат некое вещество, которое вызывает "признаки отравления".

Как это прокомментировала компания

Представитель компании-производителя Рохан Бандил заявил, что компании жаль, что люди пострадали из-за употребления конфет, но это не входило в наши планы.

Мы просто намеревались привезти продукт и продавать его на австралийском рынке, поскольку аналогичные продукты пользуются огромным успехом на мировом рынке,

– заявил он.

Бандил добавил, что все будущие заказы на жевательные конфеты отменены, а команда "немедленно прекратила продажи и выпустила сообщение об отзыве" в течение часа после того, как с ними связались власти.