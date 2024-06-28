Дело в том, что конфеты Uncle Frog's Mushroom Gummies имеют в составе грибы.
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Несколько человек попали в больницу
В начале июня в штате Южная Австралия госпитализировали подростка, который потерял сознание после того, как съел несколько жевательных конфет. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
А в штате Новый Южный Уэльс госпитализировали еще не менее пяти человек после того, как они употребили конфеты со вкусами cordyceps и lion's mane и почувствовали признаки отравления.
Как выглядят конфеты: смотрите видео
Департамент здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщил, что у людей, которые съели жевательные конфеты, наблюдались такие симптомы, как:
- судороги,
- галлюцинации,
- беспокойство,
- головокружение,
- потеря сознания,
- учащенный пульс,
- тошнота,
- рвота.
Главный санитарный врач штата доктор Кэрри Чант заявила, что, вероятно, жевательные конфеты содержат некое вещество, которое вызывает "признаки отравления".
Как это прокомментировала компания
Представитель компании-производителя Рохан Бандил заявил, что компании жаль, что люди пострадали из-за употребления конфет, но это не входило в наши планы.
Мы просто намеревались привезти продукт и продавать его на австралийском рынке, поскольку аналогичные продукты пользуются огромным успехом на мировом рынке,
– заявил он.
Бандил добавил, что все будущие заказы на жевательные конфеты отменены, а команда "немедленно прекратила продажи и выпустила сообщение об отзыве" в течение часа после того, как с ними связались власти.