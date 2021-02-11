В Австралії побудують частково підводну морську обсерваторію у вигляді величезного кита: фото

Частково підводна морська обсерваторія у вигляді кита, який випливає з води, з'явиться поблизу узбережжя затоки Географа у Західній Австралії. Вона стане найбільшою австралійською обсерваторією.

Будівництво розпочнеться вже у середині цього року, а відкриття заплановане на грудень 2022 року. Очікується, що обсерваторія збиратиме близько 900 тисяч відвідувачів щороку.

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Як виглядатиме обсерваторія

Кит, у вигляді якого буде побудована обсерваторія, виринатиме з води. Відповідно, частина будівлі перебуватиме під водою. Відвідувачі зможуть спуститися на рівень океанічного дна та прогулятися галереями та виставковими залами з величезними вікнами, щоб роздивитися усі особливості побуту підводних мешканців.







Як виглядатиме нова обсерваторія / Візуалізація Baca Architects

Вартість будівництва обсерваторії оцінюють у 30 мільйонів доларів. Після введення будівлі в експлуатацію поруч із нею планують відкрити заклади харчування, готелі та роздрібні магазини. Це створить тисячі нових робочих місць та забезпечить значні надходження до державного бюджету.