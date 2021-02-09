В Австралії коала спровокувала ДТП за участю 6 автомобілів: фото

В австралійській Аделаїді коала вийшла на шосе, чим спровокувала серію ДТП. Водії вважали за краще зіткнутися з відбійником, ніж задавити тваринку. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

У понеділок, 8 лютого, Південно-Східна автострада поблизу міста Аделаїда занурилась в хаос, коли коала, яка намагалася перетнути шестирядну дорогу, вибігла на середину. Щоб не зачепити перелякану тваринку водії натискали на гальма, що спровокувало ДТП.

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В результаті ланцюгової реакції було пошкоджено шість автомобілів, але, на щастя, ніхто серйозно не постраждав і швидка допомога нікому не знадобилася.



Затори, які утворилися внаслідок того, що коала вибігла на автостраду / Фото The Guardian

Коли на дорозі утворився затор, одна з водійок вийшла зі своєї машини, щоб з'ясувати причину наїзду. Надя Тагвелл, з допомогою ще одного водія, спіймала коалу та посадила у своє авто, щоб уникнути подальших інцидентів.

Коала абсолютно не постраждала. Це було дуже активно, але дуже спокійно,

– скала Надя Тагвелл.



Врятована коала / Фото The Guardian

Хитра тваринка змогла вибратися з багажника в салон автомобіля своєї рятівниці та почувалася там як у себе вдома.

Вона вирішила вийти вперед до мене, тому я сказала: "Добре, залишайся тут. Я вийду",

– жартує Надя.



Коала в автомобілі Наді Тагвел / Фото The Guardian

Пізніше, отримавши довідку про стан здоров'я, дуже щаслива коала повернулася в дику природу. Але перш ніж випустити коалу в її природне середовище в кілометрі від автостради, де та забралася на дерево, Надя зробила останній знімок.



Врятована коала в природному середовищі / Фото The Guardian