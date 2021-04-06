В Австралії капітани жіночих футбольних команд побилися крашанками перед матчем: смішне відео

Кумедний випадок трапився на матчі жіночої футбольної ліги в Австралії 4 квітня, у великодню неділю. Традицію підкидання монетки для визначення права першого удару по м'ячу вирішили замінити на поєдинок крашанками.

Цю ідею запропонувала рефері матчу Марина Ауфшнайтер. Капітани команд "Нойленгбах" і "Санкт-Пельтен", які змагалися того дня, з радістю погодилися на це й озброїлися великодніми яйцями.

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Жінки зустрілися у центрі поля та провели "поєдинок" під суддівським наглядом. Такий спосіб вирішення, чиїм буде перший удар, виявився доволі вдалим. Матч розпочався зі сміху та позитивних емоцій, а закінчився перемогою "Санкт-Пельтен" з рахунком 3:2

Це не перший випадок, коли футболісти билися крашанками на полі. У 2019 році таким самим чином провели жеребкування у Болгарії. Тоді "яєчний поєдинок" відбувся між капітанами команд "Ботев-Пловдів" і "ЦСКА-Софія".