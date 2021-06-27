Австралієць зробив стильні кросівки з паперових коробок BTS Meal від McDonald's

Австралійський художник-візуаліст та модельєр Джосія Чуа піддався ажіотажу і замовив щойно запущену у McDonald's їжу BTS. І, швидше за все, ви б ніколи про це не дізналися, якби з її допомогою він не вирішив проявити свою творчі здібності.

Після того як Чуа з’їв їжу, він не викинув фіолетову упаковку і навіть не продав її на eBay, як це зробили багато інших. Натомість модельєр створив з неї пару яскравих кросівок. І треба сказати, що виглядають вони дійсно чудово.

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Кросівки з упаковки

Харчування BTS зараз в Сінгапурі доступне лише через служби доставки.

Тож Чуа замовив додому Chicken McNuggets під брендом BTS, два соуси та стакан з напоєм.

Після трапези модельєр розрізав упаковку на різні деталі і прикріпив їх до підошви.

на різні деталі і прикріпив їх до підошви. Коли він опублікував відео у своєму інстаграмі, то отримав тисячі вподобайок та безліч позитивних коментарів, зокрема і від знаменитих особистостей Сінгапуру актора Бенджаміна Хенга, співачки Жасмін Сокко та ді-джейки Жани Данкер.

Взуття має кишеню для ваших самородків на ходу,

– підписав Чуа свою публікацію.

Імпровізував на ходу

Хлопець зізнався, що він знав, що хоче зробити пару кросівок, бо у нього залишилися підошви від іншого творчого проєкту. Але сама його реалізація була повністю імпровізованою, Чуа просто рухався течією.



Кросівки з паперових коробок BTS Meal від McDonald's / Фото Josiah Chua



Кросівки навіть мають кишеню для їжі / Фото Josiah Chua

Весь процес зайняв 4 – 5 годин, включаючи вирізання, малювання, конструювання та фотографування кінцевого продукту.



Австралієць піддався ажіотажу через BTS Meal / Фото Josiah Chua



Кросівки з паперових коробок модельєр виготовив за 5 годин / Фото Josiah Chua

І хоча багато людей були в захваті від нестандартного дизайну, наразі Чуа не отримав відгуків ні від корейського гурту BTS, ні від McDonalds. Можливо, все ще попереду.