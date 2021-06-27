После того как Чуа съел еду, он не выбросил фиолетовую упаковку и даже не продал ее на eBay, как это сделали многие другие. При этом модельер создал из нее пару ярких кроссовок. И надо сказать, что выглядят они действительно великолепно.

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Кроссовки из упаковки

Питание BTS сейчас в Сингапуре доступно только через службы доставки.

Поэтому Чуа заказал домой Chicken McNuggets под брендом BTS, два соуса и стакан с напитком.

После трапезы модельер разрезал упаковку на различные детали и прикрепил их к подошве.

Когда он опубликовал видео в своем инстаграме, то получил тысячи лайков и множество положительных комментариев, в том числе и от знаменитых личностей Сингапура актера Бенджамина Хенга, певицы Жасмин Сокко и ди-джея Жанны Данкер.

Обувь имеет карман для ваших самородков на ходу,

– подписал Чуа свою публикацию.

Импровизировал на ходу

Парень признался, что он знал, что хочет сделать пару кроссовок, потому что у него остались подошвы от другого творческого проекта. Но сама его реализация была полностью импровизированной, Чуа просто двигался по течению.



Кроссовки из бумажных коробок BTS Meal от McDonald's / Фото Josiah Chua



Кроссовки даже имеют карман для еды / Фото Josiah Chua

Весь процесс занял 4 – 5 часов, включая вырезание, рисование, конструирование и фотографирование конечного продукта.



Австралиец поддался ажиотажу из-за BTS Meal / Фото Josiah Chua



Кроссовки из бумажных коробок модельер изготовил за 5 часов / Фото Josiah Chua

И хотя многие люди были в восторге от нестандартного дизайна, пока что Чуа не получил отзывы ни от корейской группы BTS, ни от McDonalds. Возможно, все еще впереди.