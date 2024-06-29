Чоловік вийшов із коми й заговорив китайською: як він це пояснює

Австралієць, на ім'я Бен Макмахон, який потрапив у жахливе ДТП, тривалий час пролежав у комі. Однак коли він нарешті вийшов з цього стану, то не на жарт налякав та здивував як лікарів, так і рідних.

Річ у тім, що 22-річний Бен після виходу з коми раптом заговорив китайською мовою.

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Як це можливо

Хлопець зізнався, що раніше вивчав іноземну мову в школі, але не закінчив курс. За словами медсестри, він прокинувся й звернувся до неї китайською, попросивши папір та ручку, щоб написати зворушливе повідомлення батькам: "Я люблю свою маму, я люблю свого тата, я одужаю".

Нам сказали, що Бен виходить з коми, але розмовляє китайською. Ми були дуже стурбовані,

– пригадав свої емоції батько хлопця.

Сам Бен зізнався, що не усвідомлював, що говорить іноземною мовою, бо це відбувалося "само собою". Йому знадобилося кілька днів, щоб згадати рідну англійську.

Дивовижний випадок відкрив перед Макмахоном нові можливості: хлопець почав проводити екскурсії китайською та вести авторську телепрограму. Зараз він живе в Шанхаї та вивчає комерцію.



Хлопець заговорив китайською після коми / Фото Channel Ten's The Project

Що про це кажуть лікарі

Відомо, що хлопець потрапив в аварію у 2014 році. В його автомобіль в'їхала вантажівка, яка проскочила на червоне світло. Водій отримав близько десятка переломів кісток та струс мозку.

Нейробіолог Панкай Сах з Квінслендського інституту припускає, що це трапилось внаслідок пошкодження тієї частини мозку, що відповідає за мовлення. Такий феномен називається ксеноглосія, й проявляється у період зміненої свідомості, до якої належить і кома.