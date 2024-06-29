Дело в том, что 22-летний Бен после выхода из комы вдруг заговорил на китайском языке.

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Как это возможно

Парень признался, что ранее изучал иностранный язык в школе, но не закончил курс. По словам медсестры, он проснулся и обратился к ней на китайском, попросив бумагу и ручку, чтобы написать трогательное сообщение родителям: "Я люблю свою маму, я люблю своего папу, я выздоровею".

Нам сказали, что Бен выходит из комы, но разговаривает на китайском. Мы были очень обеспокоены,

– вспомнил свои эмоции отец парня.

Сам Бен признался, что не осознавал, что говорит на иностранном языке, потому что это происходило "само собой". Ему понадобилось несколько дней, чтобы вспомнить родной английский.

Удивительный случай открыл перед Макмахоном новые возможности: парень начал проводить экскурсии на китайском и вести авторскую телепрограмму. Сейчас он живет в Шанхае и изучает коммерцию.



Парень заговорил на китайском после комы / Фото Channel Ten's The Project

Что об этом говорят врачи

Известно, что парень попал в аварию в 2014 году. В его автомобиль въехал грузовик, который проскочил на красный свет. Водитель получил около десятка переломов костей и сотрясение мозга.

Нейробиолог Панкай Сах из Квинслендского института предполагает, что это случилось в результате повреждения той части мозга, отвечающей за речь. Такой феномен называется ксеноглоссия, и проявляется в период измененного сознания, к которому относится и кома.