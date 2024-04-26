На аукціоні виставлять фото айсберга, який потопив "Титанік": який воно має вигляд

Наприкінці квітня у США відбудеться аукціон, на якому виставлять фото айсберга, що, ймовірно, потопив "Титанік". Цю легендарну світлину зробив трунар Джон Сноу-молодший, який був головним бальзамувальником похоронного бюро John Snow & Co.

Відомо, шо фотографія, зроблена всього за 2 дні після аварії легендарного "Титаніка".

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Припускають, що на знімку зображений той самий айсберг, який потопив корабель і призвів до загибелі понад 1500 осіб. Фотографія айсберга, зроблена Сноу-молодшим, є унікальним свідченням трагедії, хоча й не можна з упевненістю сказати, що це саме той айсберг, який знищив Титанік.

Знімок буде виставлено на аукціоні 27 квітня і очікується, що він приверне увагу колекціонерів. Стартова ціна лота, за попередніми оцінками, становитиме від 4000 до 7000 фунтів стерлінгів (від 5000 до 8700 доларів США).

Сноу-молодший займався бальзамуванням тіл загиблих. Саме він вирішував: чиє тіло забрати для поховання, а чиє – залишити в морі. Річ у тім, що тіла пасажирів першого класу частіше повертали на землю. Річ у тім, що поховання коштувало грошей, які можна було покрити страховкою, а власники полісів були, як правило, були забезпеченими людьми і подорожували на верхній палубі.



Який вигляд мав айсберг / Фото Wikimedia Commons

Що відомо про "Титанік"