У Львові заснували новий фестиваль молодої музики: афіша та квитки

У Львові 20 та 21 квітня у Malevich Concert Arena відбудеться фестиваль молодої музики ART MIRROR FEST. Під одним дахом зберуться відомі українські артисти.

Деталі повідомили у пресслужбі ART MIRROR FEST.

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Відомо, що зі сцени Malevich Concert Arena виступатимуть KOLA, DANTES, THEKOMAKOMA, NAZVA, OKS, OSTROVSKYI, OTOY, XAC та інші молоді виконавці і ді-джеї!

На фестивалі діятиме 3 локації:

головна сцена, де виступатимуть відомі артисти,

лайт сцена, яка представить нових артистів,

лаундж зона – місце, де можна гарно відпочити під сети діджеїв, потанцювати та круто провести час з коханою людиною, друзями чи знайти нові знайомства.

Квитки ви можете придбати за посиланням.



У Львові заснували новий фестиваль молодої музики / Фото Karabas

Як зазначають організатори, частина коштів буде передана на потреби ЗСУ.

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