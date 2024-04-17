У Львові заснували новий фестиваль молодої музики: афіша та квитки
17 квітня 2024, 16:06Читать новость на русском
Джерело:ART MIRROR FEST
У Львові 20 та 21 квітня у Malevich Concert Arena відбудеться фестиваль молодої музики ART MIRROR FEST. Під одним дахом зберуться відомі українські артисти.
Деталі повідомили у пресслужбі ART MIRROR FEST.
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Відомо, що зі сцени Malevich Concert Arena виступатимуть KOLA, DANTES, THEKOMAKOMA, NAZVA, OKS, OSTROVSKYI, OTOY, XAC та інші молоді виконавці і ді-джеї!
На фестивалі діятиме 3 локації:
- головна сцена, де виступатимуть відомі артисти,
- лайт сцена, яка представить нових артистів,
- лаундж зона – місце, де можна гарно відпочити під сети діджеїв, потанцювати та круто провести час з коханою людиною, друзями чи знайти нові знайомства.
У Львові заснували новий фестиваль молодої музики / Фото Karabas
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