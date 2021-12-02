Арнольд Шварценеггер здійснює дитячі мрії у новорічному ролику World of Tanks: казкове відео

Арнольд Шварценеггер став героєм святкового ролика World of Tanks, який водночас є трейлером щорічної новорічної події Holiday Ops. У ньому легендарний актор здійснив дитячу мрію хлопчика Джонні.

Шварценеггер запросив геймерів на "Святкову операцію"

За сюжетом Арнольд Шварценеггер на свята отримує лист, який надіслали йому ще 30 років тому. У ньому на той час 9-річний хлопчик Джонні запрошує Арнольда відвідати його селище. Попри те, що автор листа вже давно виріс та має власних дітей, актор вирішив здійснити його мрію та вирушив до нього у гості.

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Фанати World of Tanks вже давно запрошували Шварценеггера взяти участь в Holiday Ops, і нарешті це сталося. Актор ідеально підходив для цього, адже кілька років тому купив собі справжній танк M-47 Patton, яким він керував під час служби в австрійській армії. Тож він долучився до проєкту, і назвав роботу з командою Wargaming чудовим досвідом.

Наближається святкова операція, тому відкладіть печиво і будьте готові піти зі мною, якщо ви хочете покращити свій цьогорічний новорічний настрій,

– запросив геймерів Арнольд Шварценеггер.

Новорічний ролик World of Tanks з Арнольдом Шварценеггером: дивіться відео

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Що таке Holiday Ops

Holiday Ops або "Святкова операція" – це традиційна подія у світі відеогри World of Tanks, яку щороку з нетерпінням чекають фанати. У її рамках гравці прикрашають до свят особливе віртуальне селище. У міру того, як воно наповнюється чарівною різдвяною атмосферою, учасники операції отримають різноманітні ігрові нагороди.