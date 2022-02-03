Арнольд Шварценеггер перевтілився у Зевса та замовив каву у рекламі BMW: кумедне відео

Арнольд Шварценеггер став героєм реклами BMW USA та зіграв роль Зевса. У ролику він замовив каву, але бариста розгнівав бога, неправильно назвавши його ім'я.

Арнольд Шварценеггер в образі Зевса

Схвильований бариста так і не зміг правильно прочитати ім'я зі стаканчика, а тому Шварценеггер у ролі Зевса підійшов до стійки, щоб виправити його. Хлопець поцікавився, чи це ім'я має якесь відношення до давньогрецького бога, і отримав ствердну відповідь.

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Арнольд Шварценеггер у ролі Зевса: дивіться відео





Ролик BMW став тизером до майбутнього матчу Суперкубка – фінальної гри за звання чемпіонів Національної футбольної ліги США, яка відбудеться 13 лютого. Ймовірно, до того часу BMW опублікує ще кілька подібних відео з різними акторами.

Ще до публікації ролика Арнольд Шварценеггер заінтригував шанувальників фото у твітері, на якому він зображений в образі Зевса. Його підписники вже встигли подумати, що це був анонс нового фільму з участю актора, а дехто навіть припустив, що Шварценеггер зіграє в екранізації God of War разом із Двейном Джонсоном. Однак поки що їм доведеться задовольнитися лише рекламним відео.

Постер тизеру з Арнольдом Шварценеггером / Фото з твітеру актора

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