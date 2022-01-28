Аріель, Жасмін та Пітер Пен: як персонажі мультфільмів виглядали б у реальному житті

28 січня 2022 , 16:49
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Джерело:

інстаграм hidreley

Хто ж у дитинстві не мріяв зустрітися з персонажами улюблених мультфільмів у реальному житті? На жаль, зробити це неможливо, однак є спосіб побачити, як вони виглядали б, якби були справжніми людьми.

Ентузіаст Гідрелі Діао, заручившись допомогою нейромереж та фоторедакторів, перетворив зображення популярних мультиплікаційних персонажів у реалістичні. Він показав, якими вони могли б бути, якби разом із нами жили у реальному світі. Варто сказати, що такі перевтілення зовсім не позбавили їх індивідуальності та особливого шарму. 

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Покахонтас

Карл Фредріксен

Мо Сизляк

Русалонька Аріель

Моана

Анна

Фея Дінь-Дінь

Рапунцель

Пітер Пен

Аладдін

Білосніжка

Барт Сімпсон

Крістоф

Принцеса Жасмін

Ельза

Автор: Софія Гусєва