Аріель, Жасмін та Пітер Пен: як персонажі мультфільмів виглядали б у реальному житті
28 січня 2022 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:інстаграм hidreley
Хто ж у дитинстві не мріяв зустрітися з персонажами улюблених мультфільмів у реальному житті? На жаль, зробити це неможливо, однак є спосіб побачити, як вони виглядали б, якби були справжніми людьми.
Ентузіаст Гідрелі Діао, заручившись допомогою нейромереж та фоторедакторів, перетворив зображення популярних мультиплікаційних персонажів у реалістичні. Він показав, якими вони могли б бути, якби разом із нами жили у реальному світі. Варто сказати, що такі перевтілення зовсім не позбавили їх індивідуальності та особливого шарму.
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