Архівні колекції і особисті речі дизайнера: у музеях Парижа пройдуть виставки Yves Saint Lauren

З нагоди ювілею Yves Saint Lauren у Парижі пройде серія із 6 виставок, присвячених старим колекціям бренду та самому дизайнеру. Відвідувачі зможуть побачити унікальні сукні 1965-1966 років.

Виставки у провідних музеях міста пройдуть у рамках святкування 60-ліття бренду та розпочнуться 29 січня.

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Де пройдуть виставки:

Музей сучасного мистецтва;

Лувр;

центр Помпіду;

музей Орсе;

музей Іва Сен-Лорана;

центр Пікассо.



Ми думали, що неможливо переконати таку кількість музеїв погодитися на нашу ідею, але всі вони були щиро зацікавлені. Це перший випадок, коли стільки музеїв працюють разом над одним проєктом,

– сказав куратор виставки Моуна Мекуар.

У Центрі Помпіду відвідувачі зможуть побачити знамениту сукню Saint Laurent Mondrian, створену для колекції осінь-зима 1965-1966 років. Вона буде виставлена поруч із картиною Піта Мондріана, яка надихнула дизайнера на ескіз.





Легендарна сукня YSL Mondrian / Фото Medium

Гості Musée d'Orsay дізнаються про зв'язок Сен-Лорана з Марселем Прустом і про те, як ідеї гендеру та сексуальності вплинули на стиль YSL. А у Луврі можна буде довідатися про те, як золото та коштовності стали натхненням для декоративного мистецтва дизайнера. Музей Іва Сен-Лорана зі свого боку покаже його життя за лаштунками моди. Там виставлять особисті речі дизайнера та архівні матеріали про його творчий шлях.





Твори мистецтва, які надихали Сен-Лорана / Фото L'officel

Виставки триватимуть до травня, а деякі з них будуть відкритими для відвідувачів до кінця 2022 року.