Який вигляд мав Даміано Давид з гурту Måneskin до епатажного образу: архівні фото

Цьогоріч у фіналі Євробачення переміг гурт Måneskin з Італії. Музиканти вразили публіку енергійним рок-хітом, яскравим виступом та ефектними образами. Проте раніше учасники гурту мали дещо інший, не такий епатажний, вигляд.

Після перемоги Måneskin на головному музичному конкурсі Європи в інтернеті почали з'являтися архівні фото учасників колективу, зокрема й його лідера Даміано Давида. Прихильники вже звикли бачити чоловіка у зухвалому одязі та з макіяжем на обличчі, тому світлини кількарічної давності неабияк вразили мережу.

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Видання Daily Mail опублікувало кілька знімків зі шкільних років Даміано Давида, і на них він має зовсім інший вигляд. Важко впізнати епатажного співака, дивлячись на юнака з класичною зачіскою у повсякденному одязі.







Лідер гурту Måneskin Даміано Давид у шкільні роки / Фото Daily Mail

Крім того, ще один архівний знімок, але вже з усіма учасниками Måneskin, опублікували на розважальному порталі Reddit. На ньому ще невідомі музиканти виступають на одній з вулиць Риму в абсолютно звичайних образах.

Що відомо про переможців Євробачення-2021

Гурт Måneskin був створений у 2016 році. До складу входять 4 учасників, які знайомі ще зі шкільних часів – головний вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торки.

Першу популярність гурт здобув у 2017 році завдяки участі у італійському X-Factor. На шоу музиканти посіли 2 місце. 24 листопада 2017 року Måneskin випустив дебютний сингл Chosen, який став хітом і займав 2 місце в італійському чарті.

Måneskin У 2021 році гурт Måneskin представив Італію на Євробаченні з піснею Zitti e buoni та виборов 1 місце у фіналі конкурсу 22 травня. Переможці отримали 206 балів від журі та 318 балів від глядачів.

та виборов 1 місце у фіналі конкурсу 22 травня. Переможці отримали Лідера гурту Даміано Давида звинувачували у вживанні наркотиків, коли на одному із кадрів відео у "зеленій кімнаті" він підозріло нахилився над столом. У відповідь на це співак зробив драг-тест, який показав, що Даміано не вживав заборонених речовин.

Гурт Måneskin на початку музичної кар'єри / Фото Reddit gogo_yubari-chan

Виступ гурту Måneskin на Євробаченні-2021: дивіться відео

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