Друге та третє місця в рейтингу антислів посіли поняття "соціальні прибамбаси" та "опалювальні штазі".

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Що означає слово "реміграція"

Це слово часто використовують праві популісти та ультраправі, щоб таким чином замаскувати свої вимоги про примусове висилання та депортацію мігрантів.

Нові праві хочуть ідеологічно привласнити та переосмислити спочатку нейтральний термін, який бере свій початок у соціальних науках. Вони використовують це поняття для досягнення культурної гегемонії та етнічної однорідності. Те, чого вимагають за допомогою цього слова, порушує фундаментальні громадянські права людей з міграційним корінням,

– заявила представниця журі Констанці Шпісс.

Останнім часом антислово 2023 постійно фігурує в політичних дебатах: план "реінтеграції" обговорювався на таємній зустрічі представників правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" з правими екстремістами, після чого в країні заговорили про можливість заборони правопопулістської партії. На зустрічі мовилося про депортацію не лише іноземців – біженців та здобувачів притулку, а й громадян Німеччини з міграційним корінням.

Цікаво! Антислово у Німеччині обирають із 1991 року. У 2023 році журі отримало 2300 заявок з 710 різними виразами. Антисловом 2021 року став англицизм Pushback, з яким пов'язаний нелюдський процес відтіснення, видворення біженців та мігрантів на кордонах Євросоюзу без розгляду заяв про притулок.

Мета вибору антислова полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до зневажливого використання мови. А до складу журі входять чотири лінгвісти, журналіст і політик, що змінюється щорічно.

Раніше Кембриджський словник традиційно оголосив слово, яке вважають головним у 2023 році. Ним стало hallucinate, що в перекладі означає "галюцинувати".