Анімаційний серіал "Дивовижний світ Гамбола" отримає повнометражний мультфільм і нові серії

Стало відомо, що Гамбол, Дарвін та інші герої повернуться на Cartoon Network у новому повнометражному фільмі. Крім того, компанія Warner Bros. оголосила, що на глядачів чекає і продовження відомого мультсеріалу.

Робоча назва майбутнього мультфільму "Дивовижний світ Гамбола: Фільм!" (The Amazing World of Gumball: The Movie!). Виконавчим продюсером і режисером фільму виступить Бен Боклет, сценарист – Шейн Мак.

За сюжетом повнометражного мультфільму, фанат "Дивовижного світу Гамбола" знайшов втрачений епізод шоу і випадково відкрив портал, що з'єднує його світ зі світом Гамбола. Разом з іншими жителями Елмора вони намагаються врятувати місто від загрози, при цьому ненавмисно створюючи нові проблеми. Творці заявляють, що мультфільм стане відповідним завершенням шоу.

Залишаючись вірним своїм самореферентним і мета-комедійним корінням, які привернули увагу фанатів по всьому світу, "Дивовижний світ Гамбола: Фільм!" починається, коли найбільший шанувальник Гамбола знаходить відсутній епізод шоу і випадково відкриває портал, що з'єднує його світ зі світом Гамбола,

Сім'я Гамбола Вотерсона / Фото Cartoon Network

Більше про "Дивовижний світ Гамбола" Сюжет мультиплікаційного серіалу розповідає про пригоди 12-річного кота, на ім'я Гамбол і його названого брата, 10-річної Золотої рибки, на ім'я Дарвін. Герої навчаються в середній школі вигаданого міста Елмор та постійно потрапляють в неприємності. Зі складних ситуацій їм допомагають вибиратися члени сім'ї, однокласники та жителі міста.

Мультсеріал виходив на Cartoon Network з 2011 по 2019 рік.

Трейлер мультсеріалу "Дивовижний світ Гамбола": дивитись онлайн

Дата релізу поки невідома.

