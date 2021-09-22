Анимационный сериал "Удивительный мир Гамбола" получит полнометражный мультфильм и новые серии
Источник:Collider
Стало известно, что Гамбол, Дарвин и другие герои вернутся на Cartoon Network в новом полнометражном фильме. Кроме того, компания Warner Bros. объявила, что зрителей ждет и продолжение известного мультсериала.
Рабочее название будущего мультфильма "Удивительный мир Гамбола: Фильм!" (The Amazing World of Gumball: The Movie!). Исполнительным продюсером и режиссером фильма выступит Бен Боклет, сценарист – Шейн Мак.
Интересно Существует ли слот с 100% RTP: что такое процент возврата игроку и как это работает
По сюжету полнометражного мультфильма, фанат "Удивительного мира Гамбола" нашел потерянный эпизод шоу и случайно открыл портал, соединяющий его мир с миром Гамбола. Вместе с другими жителями Элмора они пытаются спасти город от угрозы, при этом нечаянно создавая новые проблемы. Создатели заявляют, что мультфильм станет соответствующим завершением шоу.
Оставаясь верным своим самореферентным и мета-комедийным корням, которые привлекли внимание фанатов по всему миру, "Удивительный мир Гамбола: Фильм!" начинается, когда самый большой поклонник Гамбола находит отсутствует эпизод шоу и случайно открывает портал, соединяющий его мир с миром Гамбола,
– сообщает WarnerMedia.
Семья Гамбола Уотерсона / Фото Cartoon Network
Больше об "Удивительном мире Гамбола"
Сюжет мультипликационного сериала рассказывает о приключениях 12-летнего кота по имени Гамбол и его названого брата, 10-летней Золотой рыбки по имени Дарвин. Герои учатся в средней школе вымышленного города Элмор и постоянно попадают в неприятности. Из сложных ситуаций им помогают выбираться члены семьи, одноклассники и жители города.
Мультсериал выходил на Cartoon Network с 2011 по 2019 год.
Трейлер мультсериала "Удивительный мир Гамбола": смотреть онлайн
Дата релиза пока неизвестна.
К теме В сети показали первый трейлер сериала "Вокруг света за 80 дней" с Дэвидом Теннантом