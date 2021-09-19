Серіальну адаптацію книги Жюля Верна "Навколо світу за 80 днів" представили першим тизером. Пригодницький серіал охоплює величезний чудовий світ дев'ятнадцятого століття. Головного героя Філеаса Фогга, який вирішив здійснити навколосвітню подорож за вісімдесят днів, щоб виграти парі у своїх компаньйонів з вищого світу, зіграв Девід Теннант, найбільш відомий за роллю Доктора Хто.

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До Девіда Теннанта приєдналися Ібрагім Кома в ролі Жана Паспарту, завжди вірний і нестримний камердинер Фогга, і Леоні Бенеш в ролі впертої та хороброї журналістки на ім'я Ебігейл "Фікс" Фортескью. Журналісткою "Фікс" творці замінили інспектора Фікса, який був у книзі.

Майбутній серіал є блискучою світовою адаптацією, яка здатна конкурувати з попередніми. Головні герої складають прекрасне тріо, подорожуючи по пустелях і джунглях і потрапляючи в більші неприємності.

Трейлер серіалу "Навколо світу за 80 днів": дивитись онлайн

У серіалі також знімаються:

Джейсон Уоткінс;

Пітер Салліван;

Ліндсі Дункан;

Доллі Уеллс;

Річард Вілсон;

Фейкал Елкіхел;

Ентоні Фланаган;

Гері Бідл;

Джованні Скіфоні.

Восьмисерійний серіал "Навколо світу за 80 днів" вийде у 2021 році, проте точна дати прем'єри поки невідома.

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