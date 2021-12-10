Американці зустріли гігантську рибу-місяць, коли каталися на сапсерфах: чарівні фото

Два друга вирішили покататися на сапферфах, але окрім улюбленого спорту на них чекало ще й несподіване знайомство. Вони зустріли величезну рибу-місяць.

Близька зустріч з рибою-місяцем

Річ Герман та Метт Вітон мешкають у каліфорнійському місті Лагуна-Біч. Вони прийшли поплавати та покататися неподалік від берега, і несподівано побачили рибу гігантських розмірів.

Це цікаво Через ін'єкції ботоксу: в Саудівській Аравії верблюдів дискваліфікували на конкурсі краси

Це було грандіозно. Я часто зустрічаюся з дельфінами та китами, але ніколи не знаєш, що побачиш наступного разу,

– поділився враженнями Річ Герман.

Чоловіки займалися сапсерфінгом та зустріли величезну рибу / Фото Річа Германа

Він порівняв довжину риби зі своєю 4-метровою дошкою, і припускає, що вона була майже 3-метровою. За словами Германа, за роки захоплення сапсерфінгом він не раз бачив рибу-місяць. Але усі вони плавали набагато далі від берега і були щонайменше удвічі меншими за цю, що зустрілася йому нещодавно.

Повернувшись додому, товариші почали шукати інформацію про рибу-місяць. Вони з'ясували, що у 1996 році японський рибалка зловив 2,4-метрову рибу вагою 2,2 тонни, і потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Річ та Метт вважають, що їхня риба була більшою за рекордсменку.

Найбільша кісткова риба у світі – риба-місяць або мола-мола / Фото Річа Германа

Вони вирішили проконсультуватися з морськими вченими, аби дізнатися, чи можна більш-менш точно вирахувати розмір риби, опираючись на розмір дошки для сапсерфінгу. Представниця правління Пляжної екологічної коаліції Джуліанна Стірс сказала, що риба-місяць, яку побачили чоловіки, була більшою за середньостатистичних представників свого виду. Але точні розміри з'ясувати важко.

Чим особлива риба-місяць

Риба-місяць, відома також як мола-мола – найбільша за масою кісткова риба у світі. Середні дорослі риби важать близько 1 тонни. Джуліанна Стірс назвала мола-мола "незграбною" рибою, яка любить плавати на поверхні та грітися на сонці. Експертка жартує, що ці риби виглядають так, нібиїх вигадав та склав якийсь божевільний вчений.

До теми – Величезний кит підплив до туристки на човнику й торкнувся плавником: дивіться відео