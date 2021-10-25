Американські школярі фотографуються на документи в образах відомих кіногероїв: кумедна добірка
Джерело:My Modern Met
Шкільні роки – незабутні, адже це один із найкращих періодів життя будь-кого. Чудово, коли дорослі намагаються зробити цей час ще цікавішим та веселішим для дітей, як от у середній школі Південного Фармінгтона, що в американському штаті Мічиган.
У старшокласників цієї школи є дуже кумедна традиція – вони перевтілюються в улюблених кіногероїв, і в такому вигляді фотографуються на шкільні документи. Розваги 24 підготували добірку найкращих образів цих школярів. Ми щиро захоплюємося їхньою креативністю, а що скажете ви?
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#1
Фото з твітера AFysudeen
#2
Фото з твітера NemoWeemo
#3
Фото з твітера alexisjett3
#4
Фото з твітера EllaMcneece
#5
Фото з твітера LabadieFelicity
#6
Фото з твітера LatimerZach
#7
Фото з твітера lucinaelaz
#8
Фото з твітера DillonSaleh
#9
Фото з твітера Ilakiyarrr
#10
Фото з твітера jessicawang23
#11
Фото з твітера IamfaithImani
#12
Фото з твітера hannahschryer
#13
Фото з твітера Leah09086642
#14
Фото з твітера Itsemmabelanger
#15
Фото з твітера Leah09086642
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