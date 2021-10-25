Американські школярі фотографуються на документи в образах відомих кіногероїв: кумедна добірка

25 жовтня 2021 , 11:14
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Джерело:

My Modern Met

Шкільні роки – незабутні, адже це один із найкращих періодів життя будь-кого. Чудово, коли дорослі намагаються зробити цей час ще цікавішим та веселішим для дітей, як от у середній школі Південного Фармінгтона, що в американському штаті Мічиган.

У старшокласників цієї школи є дуже кумедна традиція – вони перевтілюються в улюблених кіногероїв, і в такому вигляді фотографуються на шкільні документи. Розваги 24 підготували добірку найкращих образів цих школярів. Ми щиро захоплюємося їхньою креативністю, а що скажете ви?

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#1

Фото з твітера AFysudeen

#2

Фото з твітера NemoWeemo

#3

Фото з твітера alexisjett3

#4

Фото з твітера EllaMcneece

#5

Фото з твітера LabadieFelicity

#6

Фото з твітера LatimerZach

#7

Фото з твітера lucinaelaz

#8

Фото з твітера DillonSaleh

#9

Фото з твітера Ilakiyarrr

#10

Фото з твітера jessicawang23

#11

Фото з твітера IamfaithImani

#12

Фото з твітера hannahschryer

#13

Фото з твітера Leah09086642

#14

Фото з твітера Itsemmabelanger

#15

Фото з твітера Leah09086642

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Автор: Софія Гусєва