Американка зірвала джекпот завдяки зупинці у магазині: як їй пощастило

Жінка зі США придбала лотерейний білет у звичайному продуктовому магазині. Як наслідок – вона стала щасливою володаркою джекпоту у розмірі 1 мільйон доларів.

Відома, що жінка придбала білет від лотереї Mega Millions.

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Вона зірвала джекпот після того, як перші 5 чисел на її квитку Quic Pic збіглися з числами, вибраними під час розіграшу гри 12 березня.

Щасливиця підібрала 5 білих кульок, але не вгадала число Мегаболу. Якби не це, вона виграла б джекпот у 735 мільйонів доларів.



Жінка зірвала куш у лотерею / Фото Patriotledger

Раніше ми писали про іншу жінку, яка зірвала джекпот у лотереї, вигравши 1 мільйон доларів. Цікаво, що цей приз вона отримала через щасливий збіг обставин. Із самого початку щасливиця хотіла купити квиток Mega Millions, оскільки його джекпот привертав багато уваги. Але потім "щось пішло не так".

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

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