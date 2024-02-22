Американка виграла у лотерею, але їй відмовилися віддавати приз

Жінка зі США виграла у лотерею 2900 доларів, однак через прикрий збіг обставин свій приз вона так і не отримала.

Як розповіла переможниця, у 2020 році жінка втратила роботу в Disney і через пандемію Covid-19 світ зупинився, тому вона була змушена отримувати допомогу.

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Чому жінка не отримала приз

За словами жінки їй переплатили 8000 доларів, коли вона отримувала допомогу по безробіттю. І саме через це їй відмовилися виплачувати приз у розмірі 2900 доларів.

Коли я виграла, я сказала, що можу зайнятися карткою автомобіля, страхуванням, оплатити деякі рахунки, трохи допомогти своїй сім'ї, моїм донькам, моїм онукам, дати їм щось,

– сказала жінка.

Адвокат з питань зайнятості, описав ситуацію як "унікальну" і пояснив, що, попри те, що держава відмовилася від переплати, вона все одно намагатиметься повернути гроші.

"Ви повинні надіслати мені гроші. Ви забрали гроші, які вам не належать", – наголосила жінка.

Офіційна позиція держави така: жінка не отримала приз, адже має борг, який Міністерство торгівлі позначило як переплату компенсації по безробіттю.

Раніше британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш.