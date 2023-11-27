Відомо, що жінку звати Віра Коннер. І свій "золотий" сендвіч вона замовила у закладі Subway.
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Жінка розрахувалася за сендвіч і навіть залишила чайові. Однак за декілька днів вона зрозуміла, що вона якимось чином залишила чайові в розмірі 7 105 доларів (256 285 гривень). Коннер сказала, що, найімовірніше, вона вводила свій номер телефону в платіжний екран Subway, щоб отримати бонусні бали, коли випадково ввела суму для чайових.
Жінка розповіла, що Bank of America відхилив її претензії на повернення грошей. Вона додала, що повернулася в магазин Subway по допомогу, але менеджер сказав, що її банк має розв'язати питання з оплатою за неї.
Чи вдалося їй повернути свої гроші назад
Понад місяць американка намагалася домогтися від Bank of America повернення грошей, і нещодавно банк все ж пішов на поступки.
Ми попросили Subway повернути гроші клієнту, і ми раді, що вони погодилися це зробити,
– сказав представник банку.
Згодом у банку пояснили, що відхили перший запит жінки, адже та хотіла повернути всю суму покупки, включно з сендвічем і чайовими.
Раніше тіктокерка, на ім'я Наташа зізналася підписникам, що вживає щонайменше по 2 літри Pepsi Max на день і має залежність від цього напою. За словами дівчини, навіть без однієї баночки її трясе і кидає в піт.