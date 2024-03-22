Американка вдруге за 3 роки виграла у лотерею: як їй це вдалося

Жінка з американського штату Вірджинія виграла джекпот у лотерею. Сума її виграшу становить 1 мільйон доларів

Вражає, але це вже її другий виграш у лотерею. Стався він лише через 3 роки після того, як вона вже виграла у 100 000 доларів.

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Щасливиця дізналася про свій виграш просто у магазині. За її словами, вона одразу ж почала кричати, чим налякала інших відвідувачів.

Я просто кричала. Ми всі там кричали,

– згадала вона.

Раніше жінка вже вигравала джекпот у 100 000 доларів у новорічній лотереї мільйонерів у Вірджинії у 2021 році. Відомо, що жінка не мала спеціальної тактики чи стратегії. Вона просто грала у лотерею.

Переможниця поки не сказала, чи є у неї найближчі плани щодо її останнього виграшу.

Раніше ми писали про жінку, яка так часто вигравала у лотерею, що її почали підозрювати у шахрайстві. Через це вона навіть почувалася злочинницею.

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