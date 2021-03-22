Американка 17 років зберігала їжу з McDonald's: що з нею сталося – відео

Усі ми знаємо, що фастфуд – не найкорисніша їжа. Більшість лікарів, тренерів, експертів зі здорового харчування запевняють, що від фастфуду варто відмовитися. У мережі з'явилися відеоролики, які це доводять.

Користувачка тіктоку з нікнеймом savswhitehead у 2004 році купила у McDonald's чизбургер та картоплю фрі. Вона хотіла зберегти цю їжу на якийсь час і подивитися, що з нею станеться. Покупка зберігалася у неї вдома всі ці роки, і нещодавно вона вирішила показати її дітям.

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Жінка знімала презентацію 17-річної їжі на відео та опублікувала його у тіктоці. На ньому видно, що діти приготувалися ховатися від запаху та вигляду продуктів, але побачене їх вразило. Чизбургер та картопля фрі майже не змінилися – вони не згнили і навіть не запліснявіли.

Як змінилася їжа з McDonald's за 17 років: дивіться відео

Це відео зібрало 10,8 мільйона переглядів і 16,5 тисяч коментарів у тіктоці за 5 днів. Користувачі мережі також були шоковані побаченим. Ось що вони писали:

Ось чому я не їм у McDonald's;

Потрібно надіслати це в музей;

Ця картопля має кращий вигляд, ніж та, що я з'їв сьогодні;

Кілька хвилин у мікрохвильовці – і не відрізнити від свіжої їжі.

Крім того, у її схованці знайшлися ще й курячі нагетси з McDonald's, куплені у 2006 році. Вони теж практично не змінилися, попри те, що їм вже 15 років.