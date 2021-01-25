Американець виграв у лотерею 731 мільйон доларів: як таке можливо

Мешканець штату Мериленд зіграв у лотерею та став мультимільйонером. Значну винагороду отримає й магазин, у якому переможець придбав свій білет.

Джерело: Associated Press

Американець, що мешкає у штаті Мериленд, зірвав джекпот та виграв у лотерею 731 мільйон доларів. Його виграш став п'ятим за величиною лотерейним призом в історії США.

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Розмір виграшу переможця – 731,1 мільйона доларів (20,5 мільярдів гривень). Така велика сума була доступною учасникам лотереї через те, що з вересня 2020 року ніхто не вигравав джекпот. Шанси отримати перемогу були вкрай малі – 1 на 292 мільйони.

Чоловік може отримати свій виграш у сумі 731,1 мільйона доларів, якщо лотерея виплачуватиме йому гроші протягом 29 років. Якщо ж він вирішить забрати одноразову виплату, сума, яку він отримає, складає 546,8 мільйона доларів (15,4 мільярда доларів).

Ім'я щасливчика невідоме, адже за законодавством штату Мериленд переможець лотереї може зберегти своє ім'я та факт свого виграшу у таємниці. Чоловік придбав білет у магазині Coney Market у місті Лонаконінг. За продаж білету, який приніс одни із найбільших джекпотів за весь час, власник магазину отримає 100 тисяч доларів (2,8 мільйона гривень) від організаторів лотереї.



Магазин, у якому був куплений щасливий білет / Фото Associated Press