Американець зруйнував старовинний міст: як йому це вдалося

В американському штаті Мен зруйнували історичний дерев'яний міст 1840 року. Все через те, що водій самоскида проігнорував дорожні знаки.

Хоча саме вони забороняли проїзд критим мостом Бабба через річку Презумпскот автомобілям вагою понад 3 тонни. Маса самоскида, завантаженого щебенем, становила 13,5 тонни.

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Дерев'яний проліт мосту не витримав Ford F-750 і вантажівка провалилася у воду. Водія врятували, проте міст потребує серйозного ремонту. Дорогу перекрили і тепер місцеві жителі повинні рухатися в об'їзд.

Американець зруйнував старовинний міст: дивіться відео

Яке покарання отримав водій самоскида

Водія Ford F-750 оштрафували на 2600 доларів. Транспортна компанія, якій належить самоскид, заявила, що оплатить відновлення мосту. Ремонтуватимуть його до весни.

Цікаві факти про міст