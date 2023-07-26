Цікаво, що він вже робив це раніше і навіть мав рекорд. Однак згодом його рекорд побив хтось інший.

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Як чоловік щоразу повертав собі титул

Девід Раш спочатку був рекордсменом з тривалості балансування гітари на лобі 2017 року, коли він утримував музичний інструмент на місці понад 10 хвилин. Потім він відновив рекорд 2021 року з часом 1 година і 24 хвилини.

Рекорд був побитий у серпні 2021-го Крістіаном Родрігесом, який балансував годину 38 хвилин 14 секунд. Остання завершена спроба Раша завершилася результатом у годину і 46 хвилин. Цей результат подається до Книги рекордів Гіннеса для офіційного визнання.

Цікаво! Чоловік має понад 250 світових рекордів Гіннесса. Побиття рекордів – фактично це вже стало кар'єрою чоловіка. Адже таких досягнень у нього – не десятки, а сотні.

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Раніше ми писали, що Девід Раш утримував парасольку на своєму пальці протягом 3 годин 46 хвилин та 16 секунд. Все для того, аби побити світовий рекорд.

Що відомо про рекорди Раша

Лише за 52 тижні 2021 року йому вдалося побити 52 рекорди. Серед рекордів американця, наприклад, найбільша кількість зефіру, спійманого ротом за хвилину. Раніше Рашу вдалося обгорнути свого сусіда подарунковим папером за рекордний час. Одним із "найнеприємніших рекордів" чоловік називає спробу збалансувати рулони туалетного паперу на лобі.