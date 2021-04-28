Американець в костюмі ведмедя пройшов пішки 770 кілометрів: усе заради доброї справи

33-річний Джессі Ларіос 12 квітня вирушив у пішу подорож з Лос-Анджелеса до Сан-Франциско у ростовому костюмі ведмедя. Він не взяв із собою нічого, окрім телефону, ліхтарика, шкарпеток та засобів гігієни.

Загалом чоловік пройшов 770 кілометрів за 9 днів. Увесь цей час він вів краудфандингову кампанію на сайті GoFundMe і збирав гроші на боротьбу з психічними захворюваннями. Йому пожертвували майже 17 тисяч доларів (473 тисячі доларів).

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Джессі розповів, що вирушив у свою подорож імпульсивно. На третій день він почав трохи шкодувати про це, але підтримка людей, які слідкували за його шляхом в інстаграмі, допомагала йому рухатися далі.

Багато людей говорили мені, що були у темному місці, і навіть не почували себе собою, але Ведмідь, що йшов до Сан-Франциско, відволікав їх від негативу, в якому вони жили,

– сказав Джессі Ларіос.

Той факт, що чиясь прогулянка може когось надихнути та заспокоїти, зробив чоловіка по-справжньому щасливим. Він відчув, що робить гідну справу.

Протягом своєї подорожі Джессі жодного разу не зупинявся в готелі. Коли йому потрібно було перепочити, він лягав на узбіччях. Чоловік у костюмі ведмедя привертав увагу місцевих шерифів, які були одночасно схвильовані та стурбовані, зустрічаючи його.

Джессі Ларіос не хоче зупинятися після цієї подорожі. Через кілька тижнів він планує вирушити з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса, а після цього – з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Для цього йому потрібно буде вдосконалити костюм Ведмедя – зробити його більш міцним та "дихаючим".