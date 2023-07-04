Тепер чоловік щомісяця витрачає 370 доларів, аби жити у літаку, який за 100 000 доларів придбав на сміттєзвалищі. Кемпбел стверджує, що "ні про що не шкодує".

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Дитяча мрія стала реальністю

Втілити свою давню мрію він вирішив у 1999 році. Тоді Кемпбелл гадки не мав, як все це організувати, тож найняв рятувальну компанію, аби знайшли йому літак. Це рішення чоловік згодом почав називати "великою помилкою". Він наполегливо рекомендує купувати реактивний лайнер повністю цілим і справним, за винятком, можливо, демонтажу двигунів.

Так от, через декілька місяців після початку пошуків у Кемпбелла з'явився власний Boeing 727, на борту якого поміщається 200 пасажирів. Літак доставили з Греції. Коли він був готовий до проживання – його відбуксирували на приватну територію американця у передмісті Портленда, штат Орегон. Там він ще у 1970-х придбав 10 акрів землі.

Якщо ви інженер, науковець або будь-хто, хто цінує елегантність й красу аерокосмічних технологій, це просто одне з найщасливіших місць для життя,

– наголосив чоловік. ​

ЗМІ показали літак Кемпбелла

Для комфортного проживання американець облаштував у літаку, зокрема, ванну кімнату і невеличку кухню. Замість плити у Кемпбелла є мікрохвильова піч й тостер, якими він практично не користується.

Поруч із кухонною зоною він розташував диван, де спить та працює. Щомісячні він витрачає близько 370 доларів – 220 доларів податку на нерухомість і решту на електроенергію.



Ось так американець облаштував свій Boeing / Фото CNBC Make It

Відео, опубліковане журналістами на початку 2023 року, свідчить про те, що Кемпбелл підтримує Україну на тлі повномасштабного вторгнення росіян. Він вивісив всередині свого літака щонайменше 2 синьо-жовтих прапори – більший та менший.



Очевидно, чоловік підтримує українців / Скриншот з відео CNBC

Зараз Кемпбелл лагодить різні електричні системи у літаку та дозволяє людям приходити до нього на "екскурсії". Він сподівається, що згодом у нього буде все більше "послідовників", а людство використовуватиме кожен реактивний лайнер, який вибуває з експлуатації.

Цікаво! Чоловік зараз живе на дві країни – США та Японію (там його дівчина). Він сподівається, що там у нього також колись буде такий літак, хоча кохана й не поділяє його захоплень.

Чоловік живе у справжньому літаку: дивіться відео CNBC