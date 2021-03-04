Amazon змінила іконку мобільного додатка: попередня нагадувала користувачам вуса Гітлера

Компанія Amazon оновила іконку свого мобільного додатка. Це довелося зробити через те, що зображення скотчу на попередній начебто було схоже на вуса Гітлера.

У січні 2021 року Amazon представила новий варіант іконки для мобільного додатка. Розробники хотіли мінімалістично передати вигляд коробки з фірмовою стрілкою та шматочком синього скотчу для упаковки. Проте цей варіант не дуже сподобався користувачам соціальних мереж, адже у ньому вони побачили Адольфа Гітлера, що посміхається.

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Через масові скарги, компанії довелося ще раз оновити іконку. Це зробили тихо – без офіційних заяв.

Я навіть не помітив як Amazon змінила іконку, щоб вона була менш схожою на Гітлера,

– написав у твітері один із користувачів.

У новому варіанті скотч замінили стрічкою з загнутим кутиком. Розробники іконки для додатка намагалися зробити так, щоб вона асоціювалася у клієнтів з приємним очікуванням чергової посилки від Amazon.