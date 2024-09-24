Іграшковий суперкар Ferrari продають за ціною справжнього авто: як він виглядає

Завдяки компанії Amalgam Collection новітній суперкар Ferrari 12Cilindri отримав зменшену копію. Її оцінили у 18 220 доларів, що дорівнює вартості Suzuki Swift.

За даними Amalgam Collection, копія Ferrari 12Cilindri виготовлена в масштабі 1:8 та сягає 59 сантиметрів у довжину.

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Що відомо про іграшковий суперкар Ferrari

На її розробку витратили 3000 годин, а збирання однієї моделі займає 300 годин. Дизайн та інтер'єр Ferrari 12Cilindri відтворили до найменших деталей. Модель суперкара пофарбували у фірмовий червоний колір Ferrari Rosso Corsa, а салон оздоблений синьою шкірою.

Усього виготовлять лише 398 копій Ferrari 12Cilindri – по 199 купе та кабріолетів. За бажання покупці зможуть персоналізувати свої моделі авто, вибравши особливий колір та внутрішнє оздоблення. У цьому випадку ціна Ferrari зросте до 25 510 доларів.



Який вигляд має іграшковий Ferrari 12Cilindri / Фото Amalgam Collection

А от двигун авто роздивитися не можна, адже капот не відкривається.

Довідка. Справжній Ferrari 12Cilindri оснащений 6,5-літровим 819-сильним V12 і здатен розігнатися до 100 кілометрів на годину за 2,9 секунди і розвинути 340 кілометрів на годину.

Примітно, що це не найдорожча масштабна модель Amalgam Collection. Вартість деяких мініатюр сягає 28 тисяч доларів.