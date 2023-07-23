24 Канал розповість про гарні місця Львівщини, які можуть стати альтернативою добре відомому, але дорогому курорту Буковель, що на Прикарпатті.

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Буковиця

Це доволі популярний серед лижників курорт, який має чималий попит взимку. Однак влітку він теж працює. Ба більше, це ідеальний економ-варіант для подорожі на вихідні, аби "провітрити" голову.

Піднятися на канатній дорозі на вершину гори, помилуватися карпатськими краєвидами, скуштувати хашлами, приготованої на багатті... Що ще треба для теплого літнього вікенду?



Буковиця розташована на Львівщині / Фото Vgorode

Зазначимо, що канатна дорога працює у четвер, в п'ятницю та на вихідні з 11:00 до 18:00. Виїзд і спуск тривають близько 8 хвилин. Вартість квитка для дорослого (в обидва боки) – 100 гривень, для дітей – 80 гривень.

На вершині гори є траса з розвагами для велосипедистів та літнє кафе. Також можна прогулятися до оглядової 15-метрової вежі на горі Цюхів Верх, відстань до якої складає 6 кілометрів (підніматися близько двох годин).

Ціни на проживання: на Буковиці немає готелів. Якщо ви не є прихильником ночування у наметі, то радимо зупинитися у Трускавці.

Славсько

Славсько теж більше відоме, як зимовий лижний курорт, але, повірте, тут і влітку можна дуже гарно провести час. Цьому сприятимуть гори, річки і чисте карпатське повітря. Аби отримати незабутні враження, радимо піднятися на гору Тростян. Її висота складає 1232 метри.

Піднятися на неї можна кількома пішими маршрутами, кожен з яких супроводжується чудовими краєвидами. Окрім того, серед розваг на цьому курорті гостям пропонують: риболовлю у форельних господарствах, майстер-класи у майстерні гончарства, катання на конях і квадроциклах, "тихе полювання" у супроводі місцевих гідів, гарячі чани.



Відпочинок у Славському / Фото izki

Ціни на проживання: двомісний номер у приватній садибі – від 500 гривень за добу (за двох).

Східниця

Це популярний курорт у Львівській області, куди звідусіль їдуть люди, аби зміцнити здоров’я, попивши цілющої водички. Селище міського типу стало бальнеологічним курортом у 1976 році, проте про дивовижні властивості місцевих мінеральних вод відомо здавна.

Це ідеальне місце для тих, кому хочеться у гори, але зі "зручностями". Ресторани, кав’ярні, колиби, форельники, супермаркети, магазини, ринки, басейни, SPA-процедури, салони краси – тут є все для комфортного відпочинку на лоні природи.



Східниця – популярний курорт у Львівській області / Фото Unsplash

Ціни на проживання: двомісний номер у приватній садибі – від 450 гривень за добу (за двох).

Варто зазначити, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україні немає на 100% безпечних місць. Радимо перевіряти та детально вивчати маршрути перед поїздкою.