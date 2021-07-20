Акустичний концерт тайванських жаб: звукорежисер записує пісні земноводних з Тайваню

Протягом майже двох десятиліть французький звукорежисер подорожує Тайванем. У подорожах він записує співи місцевих жаб.

Янник Добі – французький саунд-художник, який провів незліченні години, записуючи звуки тайванських жаб. Він записав пісні 24 з 33 видів земноводних, що живуть на острові.

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Щоб слухачі могли відрізнити звучання оливкової жаби від деревної, звукорежисер підписав кожен трек.



Звукорежисер з Тайваню записує пісні жаб / Фото скриншот з сайту Bandcamp

Я сподіваюся, що знайду час, щоб продовжити цей проєкт. Безумовно, це моє улюблене заняття. Якщо мені це вдасться, я перевидам цей альбом на компакт-диску і опублікую другу частину, я обіцяю,

– написав Янник Добі.

На сайті Bandcamp альбом можна слухати безкоштовно. Цифровий формат можна купити за будь-яку суму від 4 євро.

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