Актор Крістофер Вокен знищив оригінальну картину Бенксі на зйомках серіалу

Виявилося, що Бенксі створив цей малюнок спеціально для зйомок серіалу. Те, що Крістофер Вокен знищить його у рамках сюжетної лінії фінального епізоду було обумовлено заздалегідь.

Робота Бенксі, яку знищив Крістофер Вокен / Фото BBC

За даними видання The Sun, творча група проєкту написала сценарій, і зв'язалася з представниками загадкового художника з надією, що він погодиться їм допомогти. Бенксі виявився шанувальником Крістофера Вокена, а також оцінив те, що його земляк та сценарист "Злочинців" Стівен Мерчант обрав місцем дії їхнє рідне місто – Бристоль.

Тож невдовзі після звернення до художника на місці зйомок з'явився малюнок щура, що сидить на балончиках із фарбою, виконаний у фірмовій техніці трафаретного друку Бенксі. Поряд красувався і підпис художника.

Митець поставив лише одну умову – зображення обов'язково потрібно було замалювати, і зробити це мав ніхто інший як Крістофер Вокен. Актор виконав зобов'язання у фінальному епізоді.





Актор замалював графіті легендарного Бенксі / Фото BBC

У серіалі Крістофер Вокен грає одного з групи дрібних злочинців, які відбувають покарання і реставрують будинок на громадських роботах. У завершальній серії персонаж Вокена помічає на стіні малюнок Бенксі, і запитує у наглядачки, чи потрібно його зафарбувати. Не зауваживши, що це робота легендарного художника, вона відповідає, що потрібно усі графіті мають бути знищені.





Роботу Бенксі знищили на зйомках серіалу "Злочинці" / Фото BBC

Хто такий Бенксі

Бенксі – знаменитий британський вуличний художник, який зберігає своє справжнє ім'я та зовнішність у таємниці. Його роботи вирізняються саркастичністю та чорним гумором, за допомогою яких митець показує проблеми сучасного суспільства.Хоч Бенксі гостро висміює колекціонерів, які віддають шалені суми за витвори мистецтва, його роботи також продаються на аукціонах за величезні гроші. Зокрема, у травні 2021 року його робота Love is in the air пішла з молотка за рекордні 13 мільйонів доларів.Джерело: Вікіпедія