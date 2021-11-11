Актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальную картину Бэнкси на съемках сериала
Источник:BBC
Голливудский актер Кристофер Уокен уничтожил работу знаменитого уличного художника Бэнкси во время съемок комедийного сериала "Преступники". Но сделал он это не случайно.
Оказалось, что Бэнкси создал этот рисунок специально для съемок сериала. То, что Кристофер Уокен уничтожит его в рамках сюжетной линии финального эпизода, было обусловлено заранее.
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Все по сценарию
Работа Бэнкси, которую уничтожил Кристофер Уокен / Фото BBC
По данным издания The Sun, творческая группа проекта написала сценарий, и связалась с представителями загадочного художника в надежде, что он согласится им помочь. Бэнкси оказался поклонником Кристофера Уокена, а также оценил, что его земляк и сценарист "Преступников" Стивен Мерчант выбрал местом действия их родной город – Бристоль.
Вскоре после обращения к художнику на месте съемок появился рисунок крысы, сидящей на баллончиках с краской, выполненный в фирменной технике трафаретной печати Бэнкси. Рядом красовалась и подпись художника.
Он поставил только одно условие – изображение обязательно нужно было зарисовать, и сделать это должен был никто другой, как Кристофер Уокен. Актер выполнил обязательство в финальном эпизоде.
Актер зарисовал граффити легендарного Бэнкси / Фото BBC
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В сериале Кристофер Уокен играет одного из группы мелких преступников, отбывающих наказание и восстанавливающих дом на общественных работах. В завершающей серии персонаж Уокена замечает на стене рисунок Бэнкси, и спрашивает у надзирательницы, нужно ли его закрасить. Не заметив, что это работа легендарного художника, она отвечает, что все граффити должны быть уничтожены.
Работу Бэнкси уничтожили на съемках сериала "Преступники" / Фото BBC
Трейлер сериала "Преступники": смотрите видео
Кто такой БэнксиБэнкси – знаменитый британский уличный художник, хранящий свое настоящее имя и внешность в тайне. Его работы отличаются саркастичностью и черным юмором, с помощью которых художник показывает проблемы современного общества.
Хотя Бэнкси остро высмеивает коллекционеров, которые отдают сумасшедшие суммы за произведения искусства, его работы также продаются на аукционах за огромные деньги. В частности, в мае 2021 года его работа Love is in the air ушла с молотка за рекордные 13 миллионов долларов.
Источник: Википедия