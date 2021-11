Актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальную картину Бэнкси на съемках сериала

Оказалось, что Бэнкси создал этот рисунок специально для съемок сериала. То, что Кристофер Уокен уничтожит его в рамках сюжетной линии финального эпизода, было обусловлено заранее.

Работа Бэнкси, которую уничтожил Кристофер Уокен / Фото BBC

По данным издания The Sun, творческая группа проекта написала сценарий, и связалась с представителями загадочного художника в надежде, что он согласится им помочь. Бэнкси оказался поклонником Кристофера Уокена, а также оценил, что его земляк и сценарист "Преступников" Стивен Мерчант выбрал местом действия их родной город – Бристоль.

Вскоре после обращения к художнику на месте съемок появился рисунок крысы, сидящей на баллончиках с краской, выполненный в фирменной технике трафаретной печати Бэнкси. Рядом красовалась и подпись художника.

Он поставил только одно условие – изображение обязательно нужно было зарисовать, и сделать это должен был никто другой, как Кристофер Уокен. Актер выполнил обязательство в финальном эпизоде.

Актер зарисовал граффити легендарного Бэнкси / Фото BBC

В сериале Кристофер Уокен играет одного из группы мелких преступников, отбывающих наказание и восстанавливающих дом на общественных работах. В завершающей серии персонаж Уокена замечает на стене рисунок Бэнкси, и спрашивает у надзирательницы, нужно ли его закрасить. Не заметив, что это работа легендарного художника, она отвечает, что все граффити должны быть уничтожены.





Работу Бэнкси уничтожили на съемках сериала "Преступники" / Фото BBC

Трейлер сериала "Преступники": смотрите видео

Кто такой Бэнкси

Бэнкси – знаменитый британский уличный художник, хранящий свое настоящее имя и внешность в тайне. Его работы отличаются саркастичностью и черным юмором, с помощью которых художник показывает проблемы современного общества.Хотя Бэнкси остро высмеивает коллекционеров, которые отдают сумасшедшие суммы за произведения искусства, его работы также продаются на аукционах за огромные деньги. В частности, в мае 2021 года его работа Love is in the air ушла с молотка за рекордные 13 миллионов долларов.Источник: Википедия