Актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальную картину Бэнкси на съемках сериала

Голливудский актер Кристофер Уокен уничтожил работу знаменитого уличного художника Бэнкси во время съемок комедийного сериала "Преступники". Но сделал он это не случайно.

Оказалось, что Бэнкси создал этот рисунок специально для съемок сериала. То, что Кристофер Уокен уничтожит его в рамках сюжетной линии финального эпизода, было обусловлено заранее.

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Работа Бэнкси, которую уничтожил Кристофер Уокен / Фото BBC

По данным издания The Sun, творческая группа проекта написала сценарий, и связалась с представителями загадочного художника в надежде, что он согласится им помочь. Бэнкси оказался поклонником Кристофера Уокена, а также оценил, что его земляк и сценарист "Преступников" Стивен Мерчант выбрал местом действия их родной город – Бристоль.

Вскоре после обращения к художнику на месте съемок появился рисунок крысы, сидящей на баллончиках с краской, выполненный в фирменной технике трафаретной печати Бэнкси. Рядом красовалась и подпись художника.

Он поставил только одно условие – изображение обязательно нужно было зарисовать, и сделать это должен был никто другой, как Кристофер Уокен. Актер выполнил обязательство в финальном эпизоде.

Актер зарисовал граффити легендарного Бэнкси / Фото BBC

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В сериале Кристофер Уокен играет одного из группы мелких преступников, отбывающих наказание и восстанавливающих дом на общественных работах. В завершающей серии персонаж Уокена замечает на стене рисунок Бэнкси, и спрашивает у надзирательницы, нужно ли его закрасить. Не заметив, что это работа легендарного художника, она отвечает, что все граффити должны быть уничтожены.





Работу Бэнкси уничтожили на съемках сериала "Преступники" / Фото BBC

Трейлер сериала "Преступники": смотрите видео