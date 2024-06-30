У Британії агресивні чайки викликали затримку пошти

В одному з британських міст на Корнуольському півострові мешканці отримали вибачення від поштової компанії за можливі запізнення листів. Причина у тому, що місцеві чайки нападають на листонош.

У поштовій службі пояснили, що мартини, що гніздуються неподалік, дуже часто нападають на перехожих, тому листоноші не завжди успішно доїжджають за адресою.

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У пошті запевнили, що будуть "щоденно відстежувати ситуацію".

Що про це кажуть місцеві

Мартини — це група морських птахів, які належать до родини мартинових. Вони відомі своєю здатністю легко пристосовуватися до різних середовищ існування, включаючи узбережжя морів, озера, річки та навіть міські території.Мартини мають середній розмір, зазвичай біле або світло-сіре оперення з темнішими крилами та головами в деяких видів. Вони харчуються різноманітною їжею, включаючи рибу, морепродукти, комах і навіть відходи людської діяльності. Мартини відомі своєю гучною вокалізацією і часто зустрічаються в місцях, де є вода.

Мешканці містечка, які живуть поруч з гніздами мартинів, сказали, що приблизно 6 тижнів у сезон, коли малі мартини вчаться літати, "майже неможливо вийти надвір" так, щоб не зазнати нападу.

Подібна поведінка птахів не є винятковою – про "агресивних мартинів" іноді попереджають туристів приморських міст, як Венеція. А у Парижі мартини накидалися на спостережні безпілотники поліції.