Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів": фото чудернацького взуття
Джерело:Hypebeast
Відомий виробник спортивного взуття та одягу Adidas показав майбутню колаборацію із "Сімпсонами". Цього разу дизайнери надихалися домашнім котом сім'ї.
Колекція кросівок Superstar від Adidas розширюється. Нова модель популярної лінійки взуття виконана в стилістиці кота Сніжка з анімаційного серіалу "Сімпсони".
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Зображення нової продукції від Adidas показують, що взуття не сильно відрізняється від зовнішності мультяшної кішки. Проте від оригінальних кедів залишилася лише підошва.
Кросівки виконані у стилі морди кота – з великими зеленими очима, рожевим носом, вусами і ротом. Зовні кеди пухнасті та м'які, а дизайн доповнений вухами та хвостом на п'яті разом з червоним язичком, натхненним котячим нашийником.
Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast
Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast
Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast
Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast
Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast
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Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast
Adidas представила нові кеди у стилі кота Сніжка з "Сімпсонів" / Фото Hypebeast