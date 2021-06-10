Вовняний палац: 92-річна жінка за 2 роки зв'язала копію резиденції королеви – фото

92-річна Маргарет Сімен з Великої Британії 2 роки невтомно працювала, аби зв'язати зменшену копію Сандрингемського палацу – резиденції королеви Єлизавети II. Практично щодня рукодільниця витрачала на це заняття по 10 – 12 годин.

Маргарет Сімен не лише відтворила територію палацу до дрібних деталей, а й зробила в'язані фігурки членів королівської родини. Загальний розмір композиції – 5,5 на 1,8 метра.

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Жінка завжди любила в'язати, але почала робити це частіше після того, як втратила чоловіка – він помер 8 років тому. Тоді Маргарет пішла на гурток в'язання. Це стало початком створення її масштабних робіт.

Одного разу я подумала, що могла б придумати щось, що можна показати людям і зібрати кошти на благодійність. Так все й почалося,

– розповіла Маргарет Сімен.



Вовняна копія королівської резиденції / Фото BBC

Головну будівлю палацу та сади навколо нього Маргарет створила за перші 6 місяців. Вже після цього вона почала "розбудовувати" територію – додала бібліотечне крило, бальну залу, колишню конюшню, яку перетворили на музей та кафе, та церкву Святої Марії Магдалини. Додаткове оздоблення представлено у вигляді близько 100 дерев, декоративними живоплотами, мальовничими клумбами та рівними газонами.



Частина композиції Маргарет Сімен / Фото BBC



Сад Сандрингемського палацу у виконанні в'язальниці / Фото BBC

В'язальниця не забула й про членів королівської родини. Вона створила маленькі фігурки королеви Єлизавети, покійного принца Філіпа, принца Вільяма та його сім'ї. Коли принц Гаррі та Меган Маркл переїхали жити до США, Маргарет вирішила не додавати їхні фігурки до своєї композиції. Окрім того, тут є в'язані черниці, єпископ на ґанку церкви, садівник із тачкою та вершники.



Фігурки королеви Єлизавети та принца Філіпа на балконі / Фото Albanpix



В'язаний принц Вільям з дружиною та дітьми / Фото Albanpix

Аби модель тримала форму, жінка формує будинки за допомогою твердих полістирольних блоків. Вона виліплює та з'єднує їх, а потім наклеює зверху в'язані "фасади". Для інших елементів композиції, таких як дерева чи кущі, вона використовує флористичний дріт.



Маргарет Сімен створила в'язаний палац за 2 роки / Фото Albanpix

Аби в'язана копія якомога точніше відповідала оригіналу, Маргарет Сімен відвідала Сандрингемський палац на свій 90-річний ювілей. Вона намагалася запам'ятати та відтворити усе, навіть відтінки жалюзі. Найскладнішою частиною композиції для Маргарет стала церква. Щоб отримати потрібні кольори, їй знадобилося 10 різних видів вовни.

Наразі вовняна модель королівської резиденції представлена на виставці Norfolk Makers Festival, яка триватиме до 11 червня. У такий спосіб Маргарет Сімен сподівається зібрати гроші для трьох лікарень Норфолка.



Маргарет Сімен з дочкою Тріцією на виставці / Фото BBC

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