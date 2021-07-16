Здивуються навіть професіонали: 91-річна бабуся створює креативні картини в Paint

91-річна Конча Гарсія Заера з Іспанії доводить, що освоїти щось нове та знайти хобі можна у будь-якому віці. Ось вже майже 4 роки, як вона малює картини у звичайному графічному редакторі Paint, і в неї чудово виходить. Доказ цьому – 301 тисяча підписників в інстаграмі, які з нетерпіння чекають нових робіт бабусі.

За ці роки жінка встигла виробити власний впізнаваний стиль. Її малюнки дуже деталізовані та яскраві. Можливо вони не відповідають останнім тенденціям графічного дизайну та сучасних ілюстрацій і більше нагадують вінтажні поштові листівки. Але, безсумнівно, ці зображення привертають увагу та дарують естетичну насолоду.

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Роботи справді дивують, особливо коли дізнаєшся, що вони створені бабусею та ще й не у професійній програмі для дизайнерів та ілюстраторів. Здається, що навіть розробники Paint не думали, що у їхній програмі можна так малювати. Розваги 24 підготували для вас добірку найкращих картин Кончі Гарсії Заери. Приємного перегляду!

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