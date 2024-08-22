Вперше за 650 років: у Британії відкрили церкву, яка була замкнена після "чорної смерті"

У британському графстві Кент вперше за 650 років відкрили відреставровану церкву Доде. Вона була замкнена тривалий час після смертоносної чуми.

Недуга спіткала місцевих жителів у 1359 році.

Цікаво У США набирає популярності церква, що поклоняється канабісу: як вона працює

Що відомо про церкву

За словами археологів, поруч нібито є масове поховання. Вчені хотіли влаштувати там розкопки, але власник не дав їм офіційного дозволу для проведення досліджень.



Який вигляд має церква / Фото SWNS

Нова сторінка у житті церкви

Очільник церкви Доде Дуглас Чепмен розповів, що він придбав сакральну споруду близько 35 років тому, витративши наступні десятиліття на прибирання, реставрацію, а також боротьбу з наркоманами, які влаштували всередині притон.

Ми облаштували місце для паркування автомобілів, провели електрику і воду… Цю церкву фактично не чіпали або принаймні не використовували з 1367 року,

– розповів Дуглас.

У майбутньому там планують проводити весілля, церемонії вінчання та інші подібні заходи. Церкву Доде відкриватимуть для відвідувачів раз на шість тижнів.