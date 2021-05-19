Пасмо з 6 волосин Курта Кобейна продали на аукціоні за 14 000 доларів

Пасмо з 6 волосин лідера гурту Nirvana Курта Кобейна пішло з молотка на аукціоні Iconic Auctions. Стартова ціна лоту була 2500 доларів, але анонімний покупець підняв ставку до 14 145 доларів і залишився у виграші – цю суму не перебив ніхто.

Довжина найдовшої волосини – 6,3 сантиметра. Пасмо музиканта, зістрижене у 1989 році, зберігали під пластиком. Разом із ним покупцеві цього унікального лота дісталися ще й архівні світлини процесу стрижки.

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6 волосин Курта Кобейна / Фото Iconic Auctions

Подруга Курта Кобейна Тесса Осборн підстригала музиканта у британському місті Бірмінгем під час туру на підтримку дебютного альбому Bleach. Тоді дівчина зберегла кілька його волосин на пам'ять.



Тесса Осборн і Курт Кобейн у день стрижки / Фото University Archives Provenance

Пізніше, вже після смерті Кобейна, пасмо потрапило художниці Ніколь ДеПоло, а від неї – до колекціонера Джона Резнікоффа. Цей чоловік відомий величезною колекцією волосся знаменитостей, завдяки якій він у 2014 році потрапив до Книги рекордів Гіннеса.



Лот, проданий за 14 тисяч доларів / Фото Iconic Auctions

У травні 2021 року волосся Кобейна виставили на аукціон Iconic Auctions. Початкова ціна лоту склала 2500 доларів (майже 70 тисяч гривень). Заявки на покупку залишили 14 людей, але найбільшою стала ставка анонімного покупця, який запропонував продавцеві 14 145 доларів (388 тисяч гривень). Експерти аукціону запевняють, що така ціна є повністю виправданою, адже іншого волосся Курта Кобейна на ринку немає.