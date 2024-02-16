52 роки потому: Полу Маккартні із The Beatles повернули його гітару

Легендарну бас-гітару учасника гурту The Beatles Пола Маккартні знайшли. Цікаво, що викрали її ще 52 роки тому.

Гітара моделі Hofner 500/1 1961 року зникла в 1972 році.

Дивіться також Барбер стриг хлопця на велосипеді в центрі Дніпра: епічне відео

Де виявили гітару

Музичний інструмент легендарного співака знайшли у межах міжнародного проєкту The Lost Bass ("Загублений бас"). Під час розслідування встановили, що гітару вкрали з фургона для перевезення обладнання в районі Ноттінг-Гілл у Лондоні ще 10 жовтня 1972 року. Після цього крадій продав гітару власнику пабу.

Пошуки гітари почалися у 2018 році, але не давали результату. Прорив стався 2023 року, коли до проєкту долучилися журналіст Скот Джонс і телепродюсерка Наомі Джонс, а про пошуки гітари розповіла газета The Sunday Telegraph.



Сер Пол Маккартні виступає зі своєю пізніше втраченою гітарою / Фото paulmccartney

Згодом гітару таки знайшли на горищі житлового будинку в Англії. Вона була в оригінальному чохлі, але все ж потребувала ремонту.

Раніше компанія Deep Sea Vision, яка спеціалізується на підводній розвідці, заявила про знахідку в Тихому океані. Саме вона може пролити світло на одну з найбільших загадок авіації XX століття. За словами розвідників, вони виявили літак, що, ймовірно, належав Амелії Ергарт, знаменитій американській авіаторці, яка зникла безвісти понад 85 років тому під час спроби облетіти земну кулю.