Гитара модели Hofner 500/1 1961 года исчезла в 1972 году.

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Где обнаружили гитару

Музыкальный инструмент легендарного певца нашли в рамках международного проекта The Lost Bass ("Потерянный бас"). В ходе расследования установили, что гитару украли из фургона для перевозки оборудования в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне еще 10 октября 1972 года. После этого вор продал гитару владельцу паба.

Поиски гитары начались в 2018 году, но не давали результата. Прорыв произошел в 2023 году, когда к проекту присоединились журналист Скотт Джонс и телепродюсер Наоми Джонс, а о поисках гитары рассказала газета The Sunday Telegraph.



Сэр Пол Маккартни выступает со своей позже потерянной гитарой / Фото paulmccartney

Впоследствии гитару таки нашли на чердаке жилого дома в Англии. Она была в оригинальном чехле, но все же нуждалась в ремонте.

Ранее компания Deep Sea Vision, которая специализируется на подводной разведке, заявила о находке в Тихом океане. Именно она может пролить свет на одну из самых больших загадок авиации XX века. По словам разведчиков, они обнаружили самолет, что, вероятно, принадлежал Амелии Эргарт, знаменитой американской авиаторке, которая пропала без вести более 85 лет назад во время попытки облететь земной шар.