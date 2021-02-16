5 коротких відеоігор, в які можна пограти вдвох: цікава добірка

Від детективних місій до втеч з в'язниці та затишних розваг – пропонуємо декілька відмінних ігор, в які можна пограти зі своїм партнером чи сусідом.

Зимові морози затягуються, а постійне спільне сидіння перед серіалами вже набридло, відеоігри залишаються одним з небагатьох дозволених нам соціальних задоволень.

Читайте також Художник показав, як дівчата з відеогри GTA виглядали б у реальному житті: фото

Розваги 24 пропонують добірку ігор, які заповнять радістю ваш вечір або два. Але більшість багатокористувацьких ігор онлайн, тож вам знадобляться дві консолі.

1. Пішов додому

Затишна, зворушлива класика про те, як досліджувати сімейний будинок і зібрати воєдино історію людей, які там живуть, копаючись в значущих уламках повсякденного життя. Концертні і старі вітальні листівки та листи розповідають історію, яка зараз не менш незвичайна і зворушлива, ніж у 2013 році.

2. Брехати

У цій чудовій детективній історії вам належить розплутати складний клубок брехні, що розповіли актори, кожен з яких відмінно зіграв. Секрети, що лежать в основі цього трилера, настільки привабливі, що неможливо не зблизитися, якщо ви граєте в нього з кимось іншим, відштовхуючи один від одного теорії, спостерігаючи за головними героями через веб-камери та секретні камери.

3. Вихід

A Way Out – одна з тих рідкісних відеоігор, спеціально призначених для гри в парі. Це бойова гра про двох приятелів-злочинців, які намагаються втекти з в'язниці. Не чекайте від цієї історії особливої витонченості, але це хороша розвага.

4. Лара Крофт і Храм Осіріса

Tomb Raider – це більше одиночна кінематографічна угода, але побічні ігри Лари Крофт – це веселі багатокористувацькі Пригоди в стилі Індіани Джонса з надприродним поворотом. Очікуйте стародавні заміновані храми та битви з вражаючими богами та істотами.

5. До світанку

Чудова гра жахів, в якій ви приймаєте рішення, які рятують або засуджують групу знедолених американських міленіалів під час нерозумної відпустки у відокремленому дерев'яному будиночку. Суперечки про те, який вибір зробити, є джерелом геніальності цієї гри як багатокористувацького досвіду.